Así quedó camioneta de caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios tras accidente

Un grave accidente se registró en la tarde de este jueves, 28 de agosto, en la Loma de Los Balsos, al sur de Medellín, cuando una de las camionetas de la caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios perdió los frenos y terminó volcada.

El incidente ocurrió cuando el dirigente político se dirigía hacia Rionegro. De acuerdo con las primeras versiones, una de las camionetas del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se quedó sin frenos y terminó volcándose. El vehículo chocó contra otro carro y una motocicleta, dejando a siete uniformados heridos, además de los peatones que transitaban por la zona.

Según las primeras versiones, Palacios logró bajarse del vehículo antes de que este se deslizara por la pendiente y atropellara a varios uniformados. Uno de los policías se encuentra en delicado estado de salud y permanece internada en un hospital de la ciudad.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa el vehículo blanco, con los vidrios destrozados y evidentes daños que lo dejaron prácticamente en pérdida total. El accidente involucró además una motocicleta y otro automóvil que circulaban por la zona.

Accidente Daniel Palacios Foto: X @DanielPalam

Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió fuerte accidente // Fotos: suministradas

El propio precandidato presidencial explicó en diálogo con Blu Radio cómo ocurrió la emergencia: “El carro de la UNP se quedó sin frenos. A mí me cambiaron de carro. El otro carro estaba contra un andén y se rodó; como era de bajada cogió mucha velocidad y atropelló a unas motos. Esperamos que todo esté bien”, relató Palacios.

Publicidad

"Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos", informó en su cuenta de X.