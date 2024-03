Aumento de picos respiratorios en Medellín no es solo por mala calidad del aire: circulan tres virus

Persiste la emergencia ambiental en Medellín, en donde la secretaría de Salud de la ciudad advierte que además hay tres virus que están agudizando problemas respiratorios, entre ellos el COVID-19.

En ese sentido, las estaciones de calidad del aire, que en su mayoría han estado en color naranja, lo que genera ya preocupación por las afectaciones de salud que esto puede traer para la comunidad. la secretaría de salud también alertó por la presencia de virus que estarían agudizando problemas respiratorios.

A la acumulación de partículas partículas 2.5 en el Valle de Aburrá se le suma, según la jefe de epidemiología de la secretaría de salud, Rita Almanza, hay virus en el ambiente que estarían agudizando los problemas respiratorios en la subregión.

“En nuestro centinela virus respiratorio hemos encontrado que están circulando en el distrito de manera principal tres virus: virus sincitial respiratorio, los virus de COVID-19 y virus de influenza tipo a lo que en 2019 llamamos fiebre porcina y ocasionan la mayoría de infecciones respiratorias en este momento”, dijo la funcionaria.

La experta y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidieron extremar cuidados y redoblar esfuerzos en las prácticas de buenos hábitos alimenticios y físicos. Las actuales condiciones del ambiente son nocivas para mujeres embarazadas, adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con problemas respiratorios de base.

“El mensaje es muy claro: queremos seguir con nuestras vidas, pero la actividad física de estos grupos sensibles hacerlas al interior de los coliseos, al interior de la casa o en espacios cerrados”, aclaró.

“La recomendación a la población dirigida a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que tenga preexistencias médicas delicadas que no estén expuestos mucho tiempo al aire libre, no quiere decir que la gente no pueda estar caminando o no puede decir que en estos momentos se tengan que parar las actividades. acuérdense que esto se evalúa día a día”, agregó el alcalde Gutiérrez.

Según la alcaldía de Medellín, el 70 % de la contaminación en el Valle de Aburrá es generada por fuentes móviles, por eso las restricciones en un principio para vehículos de carga y volquetas entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde y 7:00 de la noche, todo esto enmarcado dentro de un estado de prevención inicial.