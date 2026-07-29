Autoridades adelantan reuniones para materializar a Medellín como sede del Escudo de las Américas

Autoridades de Medellín, Estados Unidos y ministros designados por Abelardo De La Espriella adelantan gestiones para materializar que la ciudad será sede del Escudo de las Américas. La próxima semana, en encuentro de alcaldes de ciudades capitales, se debatirá qué retos en seguridad tiene el país

La lucha contra la criminalidad en Medellín se fortalecerá y articulará de manera más intensa, gracias al respaldo de Estados Unidos y la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas, esa es la principal expectativa que se tiene por parte de autoridades de la ciudad ante este escenario, anunciado por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Según destacó Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín, la ciudad es un ejemplo en cooperación internacional y no será un refugio para criminales, sin importar su origen.

A su vez, precisando el alcance de esta designación, aseguró que como sede del Escudo de las Américas, en la ciudad se coordinarán acciones conjuntas con fiscales y policías tanto locales como internacionales. Además, ya se están llevando a cabo reuniones con autoridades nacionales e internacionales para ajustar la estrategia que comenzará a implementarse a partir del 7 de agosto.



"Yo el día viernes viajo hacia Bogotá a reunirme nuevamente con el ministro designado y con su equipo. La próxima semana tendremos reunión con todo el equipo del presidente electo, el alcalde Federico y los alcaldes de las ciudades capitales, precisamente, para hablar de estos temas de seguridad. Esta semana con el departamento de justicia y con el subsecretario de guerra de los Estados Unidos venimos ya teniendo conversaciones", indicó Villa.

Villa precisó que esta iniciativa busca consolidar una respuesta integral y coordinada para combatir el crimen en la región, reforzando la seguridad y la colaboración entre países en la lucha contra las organizaciones criminales.

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Finalmente las autoridades destacaron que este año van más de 60 cabecillas capturados, por ser tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado. En cooperación internacional, son cerca de 30 capturas en los últimos tres años y un extraditado, tras un trabajo entre la Policía, la Fiscalía, Interpol y agencias internacionales como el FBI, HSI y la DEA, para identificar a criminales transnacionales que llegan a la ciudad a refugiarse.