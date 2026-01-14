Autoridades en Antioquia atienden emergencias en 7 municipios: hay más de 1.300 familias afectadas

Mientras en Necoclí, Carepa, San Juan de Urabá, Turbo y Arboletes se atienden inundaciones generadas por las altas precipitaciones, en los municipios de San Francisco y Uramita ha habido movimientos en masa, por lo que los organismos de gestión del riesgo apoyan labores de las autoridades locales.

En el Cartama todos los sensores y equipos de monitoreo han reportado alertas naranjas y amarillas en toda esta cuenca de la zona media del río Cauca, lo que llevó incluso a que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Venecia, decidiera suspender un evento tradicional de lancheros y pescadores, ante el riesgo que había de una avenida torrencial.

Según indicó el director encargado del Dagran, Carlos Zuluaga, en los últimos días aumentó a 3.500 las personas afectadas, en su mayoría en la subregión del Urabá, pero también otras pocas en el Occidente y el Oriente.

"Cien nuevas, con todas las nuevas que se han venido estando específicamente en el Urabá antioqueño, algunas en San Francisco, algunas en Uramita. Afortunadamente, hemos logrado atender, especialmente en la zona de del Urabá, con ayudas humanitarias de logramos hacer una atención prioritaria de una movimiento en masa que amenazaba unas viviendas en San Francisco", aseguró.



Medellín también tuvo emergencias recientes en la parte alta de la comuna 8- Villa Hermosa, donde perdió la vida un joven de 19 años tras una creciente súbita de la quebrada La Castro. El director del Dagrd, Carlos Quintero, manifestó que en estos pocos días de enero ya han atendido 250 emergencias.

"Lo que va corrido del mes de enero, llevamos ya 250 emergencias, de las cuales 54 obedecen a las lluvias. Hacemos un llamado al autocuidado, sobre todo en zonas de quebrada. Si usted ve disminuido el nivel, reporte inmediatamente al 123. Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento", expuso.

Publicidad

Pronósticos del Ideam y de la agencia americana para el clima indican que hay un frente que viene del Pacífico, lo que lleva a que se intensifiquen las lluvias, que persistirán durante este resto de mes y febrero, con episodios en especial en las tardes.