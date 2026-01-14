En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades en Antioquia atienden emergencias en 7 municipios: hay más de 1.300 familias afectadas

Autoridades en Antioquia atienden emergencias en 7 municipios: hay más de 1.300 familias afectadas

Solo en Medellín se han registrado 54 emergencias este año, por lo que piden a la comunidad estar alertas a niveles de afluentes. Las lluvias persistirán hasta febrero.

