Autoridades garantizan movilidad en Antioquia durante puente festivo con 21 áreas de prevención

Autoridades en Antioquia confirmaron que está todo dispuesto en materia de seguridad y acompañamiento para garantizar la movilidad por los diferentes ejes viales del departamento durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo.

En 21 Áreas de Prevención se encuentran desplegados efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte implementando acciones para facilitar el tránsito y sensibilizar a los diferentes actores viales sobre las conductas que pueden prevenir accidentes.

"Recomendamos verificar el estado técnico mecánico de sus vehículos, respetar y acatar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad. Utilizar el cinturón de seguridad, no solamente el conductor, sino quienes lo acompañan. Utilizar los elementos de autoprotección", destacó el mayor Eduar Mejía, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía.

En materia de infraestructura, si bien los principales corredores están operando con normalidad, las autoridades departamentales recordaron que solo se registra el cierre total desde hace varias semanas de una sola vía que está en el Suroeste: la que comunica a Concordia con Betulia.



De igual manera, se mantienen las labores de maquinaria amarilla en 22 frentes para atender novedades derivadas principalmente de la caída de material o pérdidas de banca y así habilitar de manera total y segura el paso.

Para facilitar la movilidad durante el Plan Retorno, recordaron que este domingo 28 y lunes 29 de junio el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., en sentido Rionegro – Medellín.

Además, el lunes 29 de junio habrá reversible desde el sector Camilo C en la vía La Mansa – Primavera, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.