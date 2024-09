Autoridades hallaron en 48 horas tres cuerpos en distintos puntos del río Medellín

En las últimas horas, las autoridades reportaron el hallazgo de dos nuevos cadáveres en el río Medellín, a la altura de la plaza de toros La Macarena y el otro a la altura de la estación Acevedo del Metro, casos que se suman al de otro hombre que había sido encontrado el jueves a la altura de la estación Madera del Metro.

Según reportes de la Policía, el segundo cadáver encontrado a la altura de Acevedo, es el de un hombre, que fue hallado sin camisa y con laceraciones en su cuerpo, al parecer, producto de un arma de fuego. El cuerpo se encontraba amarrado de pies y manos y fue recuperado por el cuerpo de bomberos.

El tercer cuerpo encontrado en el sector de La Macarena, fue reportado por la red de apoyo al canal Candelaria, donde se informó sobre el avistamiento del cadáver de un hombre, que según reportes de la Policía debido a la inspección técnica del cuerpo, se determina que se trató de un homicidio, pues se encontraba atado de manos y pies con un cordón.

Según Fernando Quijano, presidente de Corpades, estos hechos violentos van en ascenso en la capital antioqueña y el panorama es crítico.

Publicidad

"Serían unos 28 casos este año que se han registrado ahora falta por establecer es que si fue un homicidio o qué fue lo que realmente ocurrió, entonces alguien que decía la autoridad es que hay que prestarle atención a esto más inteligencia menos anuncio inmediato", dijo Quijano.

“Eso es una nueva alerta para que la institucionalidad preste atención, no podemos olvidar que en el río Medellín la podemos denominar la nueva morgue de la ciudad metropolitana ,ya que de una forma de que los cadáveres desaparezcan de que los cadáveres no, no se ubique el sitio donde fueron asesinados”, afirmó el experto.

Publicidad

Este nuevo hallazgo se suma a la creciente cifra de cuerpos hallados en el río, y deja en evidencia una problemática del conflicto y la violencia en la ciudad. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las muertes de ambos hombres.