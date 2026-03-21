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Autoridades indígenas castigaron a un hombre amarrándolo de los pies por abrir escuela en Mutatá

El padre de familia abrió un salón para que más de 50 menores de edad volvieran a recibir sus clases. La Gobernación rechazó este hecho e indicó que nadie debe estar por encima de la ley.

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