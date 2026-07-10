Bajos indicadores de gestión tienen en riesgo licencia de funcionamiento de Savia Salud

La cura podría resultar peor que la enfermedad para Savia Salud tras la suspensión, por orden judicial y hace varias semanas, de la intervención del Gobierno nacional a esta EPS mixta y el consecuente retorno a sus accionistas.

El primer debate de control a la entidad en la Asamblea de Antioquia tras la determinación legal dejó una profunda preocupación no solo por un patrimonio negativo y deudas encontradas luego de la intervención por más de 1.5 billones de pesos, sino por el riesgo que ahora corre su licencia de funcionamiento.

En caso de levantarse de manera total la medida de intervención, Savia tendría que renovar este requisito para operar, sin embargo, sus actuales indicadores de gestión no le permitirían acceder a esa certificación y así sus más de 1.6 millones de afiliados deberían ser reubicados en otras entidades prestadoras de salud.

Por esta y otras razones durante la sesión en la corporación hubo énfasis en la necesidad de tomar medidas para mejorar la atención de pacientes en asuntos de urgencia como descongestionar las autorizaciones médicas represadas y mejorar los canales de servicio al usuario.



Tanto corporados como autoridades y directivos de la EPS coincidieron en que tras su retorno a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama como propietarios, Savia Salud requiere un plan de salvamento que implica trabajar articuladamente con el nuevo Gobierno nacional, pero también la inyección de recursos. Así lo expuso el diputado Jorge Correa.

"Se debe de retomar el plan de salvamento de Savia a mediano y largo plazo. Obviamente, la Gobernación, lo que le corresponde a la Asamblea Departamental, es autorizar una capitalización de Savia Salud, como socilitaron en 2022".

En ese sentido, también se pronunció el recién nombrado gerente de Savia, Carlos Mauricio Martínez, quien reveló que el Gobierno nacional electo se comprometió a entregar cuantiosos recursos a la entidad durante sus primeros meses de gestión.

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"Tenemos toda la esperanza puesta, donde dicen que van a irrigar cerca de 10 billones de pesos en los primeros 100 días de gobierno. Esperamos de ahí poder tener unos recursos frescos para Savia, para poder ponernos a tono", dijo.

En la etapa que inicia también está por ejecutar una auditoría forense para conocer en detalle el manejo de la EPS durante el periodo de la intervención, lo que permitirá, según el directivo, tener mayor claridad sobre la prioridad de las acciones que se requieren ejecutar en el corto y mediano plazo.