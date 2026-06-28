Campesino de Vegachí completa 15 días desaparecido: señalan de secuestro a disidencias de 'Calarcá'

En todo un misterio para habitantes del municipio de Vegachí se convirtió la desaparición de un campesino que habría sido secuestrado por ilegales cuando se encontraba en su finca.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento El Tigre donde, según versiones preliminares, hombres armados que pertenecerían al frente cuarto de las disidencias de las Farc irrumpieron en predios de la propiedad denominada El Horizonte para llevarse con rumbo desconocido hasta ahora al hombre identificado como Javier Alberto Saldarriaga.

En la zona, familiares de Saldarriaga indicaron que el hecho violento se habría generado a mediados de junio, pero solo fue una semana después cuando lograron conocer detalles y a partir de allí iniciar una intensa búsqueda en la que también han realizado actos como velatones y eucaristías pidiendo por su pronto retorno.

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, advirtió que nuevamente sucesos de este tipo podrían estar relacionados con planes expansivos de ese grupo armado en la región en medio de disputas con el Clan del Golfo.



"La situación que hemos denunciado en esta zona, en el Norteste del departamento, tiene que ver con el reposicionamiento territorial de grupos armados en la zona. Hay un plan expansivo de las disidencias y una forma de contrarrestar por parte del Clan del Golfo, quien también hace presencia en esta zona. La población civil queda inmersa en medio de estos avances o de posibles disputas", explicó.

Sobre el frente cuarto de las disidencias, que también responde a ‘Calarcá’, se conoce que en la región está al mando de alias ‘Jhon Fiera’, señalado también de la masacre de cuatro personas en Remedios, razón por la cual la Gobernación de Antioquia lo incluyó en el cartel de los más buscados y ofrece una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita su captura.