Canadiense capturado en Medellín intentaba realizar negocios criminales con el Clan del Golfo

Luego de la captura del canadiense Arif Jhuman, alias 'Gillani', en un gimnasio de la exclusiva zona de El Poblado en Medellín, las autoridades han entregado nuevos detalles del hombre que era buscado por los Estados Unidos por tráfico de armas.

El extranjero tenía actualmente una sentencia vigente de más de 9 años de prisión por porte y tráfico de estupefacientes en Canadá y por ello y otros delitos internacionales fue capturado en la capital de Antioquia.

Por lo anterior y de acuerdo con la información obtenida mediante los mecanismos de cooperación internacional, el extranjero también era requerido por la Policía Provincial de Ontario por incumplir las condiciones de libertad condicional impuestas tras una condena de diez años de prisión.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que las investigaciones preliminares han permitido establecer que alias 'Gillani' pretendía establecer nexos criminales con el Clan del Golfo.



"Habría ingresado presuntamente con documentos falsos para pasar precisamente desapercibido. Estaría aquí año y medio, casi dos años, y se dice que estaría también analizando algunas alianzas posibles con el Clan del Golfo para seguir, precisamente, en esa actividad criminal y delictiva del tráfico de armas", señaló el funcionario.

Hay que mencionar que la Fiscalía del Distrito Medio de Florida indicó que el objetivo del contrabando de armas del canadiense, adquiridas con recursos del narcotráfico, era netamente económico, pues aunque valían solo cientos de dólares en Estados Unidos, podrían venderse por miles una vez introducidas en Canadá.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para adelantar el procedimiento correspondiente dentro del trámite de extradición solicitado por las autoridades de los Estados Unidos.