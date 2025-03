Caos en Metro de Medellín: daño de tren afectó cinco estaciones en el norte

Cinco estaciones del Metro de Medellín estuvieron por varios minutos fuera de servicio por un inconveniente técnico, informó en su momento el sistema masivo de transporte. Son cientos de ciudadanos afectados.

Según los primeros reportes, se tuvo un problema técnico con un tren que quedó detenido, entre las estaciones Acevedo y Tricentenario, que afectó, especialmente, a las estaciones ubicadas en el norte de Medellín y el norte del Valle de Aburrá.

Se trató de las estaciones Tricentenario, Acevedo que hace conexión hacía el nororiente de Medellín con el metrocable línea K que conduce a la comuna Popular, pero también hacía Picacho con el Metrocable P. Además, también están sin atención las estaciones Madera, Bello y Niquia, afectando a los habitantes de al menos cinco municipios. Personal de mantenimiento llegó al sitio para restablecer el servicio.

Sin embargo, todo se demoró, porque algunos usuarios no esperaron y se bajaron a la vía férrea sin seguir las instrucciones del personal operativo y esto a retrasado el procedimiento, por eso pidieron a los usuarios que quedaron en los trenes en la vía, mantener la calma y seguir las recomendaciones del personal, debido a que no sólo pone en riesgo su vida, si no por seguridad no se puede habilitar el servicio.

Ante esta situación varios usuarios están tratando de tomar otra alternativa para movilizarse desde el norte al sur de Medellín y su área metropolitana.