Capturan a mexicano en aeropuerto de Rionegro, Antioquia, por millonario fraude en Estados Unidos

Capturaron en el aeropuerto de Rionegro a un ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por un fraude millonario en la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. La Fiscalía adelanta los trámites para su extradición.

Se trata de Bryan Gardea fue capturado en medio de controles por parte de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Este sujeto tenía notificación Roja de Interpol, por parte de la Corte Distrital de Nuevo México, debido a que habría orquestado una estructura delictiva que defraudó programas de asistencia económica implementados durante la pandemia por COVID-19.

Esta organización obtuvo ilícitamente aproximadamente 1.041.165 dólares, valiéndose de la creación de empresas ficticias, falsificación de documentos y la presentación de declaraciones financieras fraudulentas.

El expediente judicial detalla que los recursos obtenidos fueron desviados a cuentas personales para gastos particulares y la adquisición de bienes inmuebles, configurando delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.



Después de su detención por parte de las autoridades colombianas en Antioquia, el ciudadano extranjero fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, donde actualmente está bajo la autoridad de la Dirección de Asuntos Internacionales para iniciar los procedimientos legales pertinentes que concluirán con su extradición a los Estados Unidos, donde deberá enfrentarse a la justicia.