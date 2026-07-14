Inician plantones de campesinos y mineros en el Norte de Antioquia exigiendo inversión social

A las 4:00 de la mañana de este martes, 14 de julio, comenzaron los bloqueos de las comunidades campesinas y pequeños mineros del Norte y Nordeste antioqueño con el propósito de exigir respuestas a un pliego de peticiones que, según los convocantes, ha sido presentado previamente a las autoridades y a Empresas Públicas de Medellín.

La concentración estará en los sectores de Puente El Machete y Puente Acacia, con una participación estimada de 500 personas, mientras que aseguran que la protesta será pacífica y que busca ejercer el derecho constitucional a la protesta.

No obstante, EPM denunció que estas acciones podrían afectar la operación de centrales hidroeléctricas como Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras. Las cinco centrales hidroeléctricas representan el 16 % de la demanda energética nacional, y de presentarse los bloqueos, advierte EPM que podría poner en riesgo la energía del país.

Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM, explicó la situación que hoy tiene en máxima alerta a las autoridades en el departamento de Antioquia.



"En esta zona tenemos, entonces, más de 1600 megavatios de capacidad de generación hidroeléctrica, que es infraestructura crítica para el país, y es una zona que enfrenta unos desafíos importantes. Tenemos unos temas asociados a minería ilegal, a una serie de presiones que enfrentan nuestras operaciones en esta zona", aseguró el funcionario.

A pesar de las advertencias, las comunidades de seis veredas de los municipios de Guadalupe y Carolina del Príncipe siguieron en firme e, incluso, emitieron un pliego y entre las principales exigencias figuran el reconocimiento de la minería artesanal y atención a las familias afectadas por la destrucción de maquinaria.

Además, se ha pedido inversiones en agua potable, alcantarillado, electrificación, infraestructura comunitaria, salud, proyectos productivos, contratación de mano de obra local, legalización de predios y mayor inversión social.

#Video Iniciaron los bloqueos intermitentes de comunidades campesinas y mineras en el Norte y Nordeste antioqueño: cinco hidroeléctricas de @EPMestamosahi podrían verse afectadas por las manifestaciones. Autoridades en #Antioquia están en la zona. #MañanasBlu @AndresJRendonC pic.twitter.com/KNoUsY26VD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 14, 2026

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"Están en unas áreas a donde sí son territorios de EPM, pero que no tienen ninguna afectación, y, entonces, ellos les hacen quemar la maquinaria por el Ejército a esas personas que se está rebuscando el día a día, que no tienen otras cosas qué hacer porque la empresa no les brinda las garantías y la seguridad alimentaria que necesita el territorio", explicó.

Asimismo, los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa interinstitucional de concertación con participación de EPM, autoridades locales y representantes comunitarios para acordar un cronograma de cumplimiento.

Ante esta situación y la preocupación por los posibles riesgos para la generación de energía de Antioquia y Colombia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que se han creado las estrategias para evitar alteraciones y afectaciones de consideración.

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"No nos podemos dejar coger desprevenidos, y ahí tenemos un problema de minería ilegal bien delicado, como lo hay a lo largo y ancho del departamento. Cada que hay una intervención de la fuerza pública de cara a la minería ilegal, hay una respuesta por parte de los mineros ilegales", aeguró Martínez.

Finalmente, los convocantes respondieron en el documento de pliegos que “en ningún momento” pretenden poner en riesgo la generación de energía, afectar la infraestructura eléctrica o promover actos de violencia o vandalismo, insistiendo en que la movilización tendrá un carácter pacífico.