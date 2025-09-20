Capturan a red de tráfico de migrantes que operaba con buses de turismo y servicio público

La Fiscalía General de la Nación informó que, en un trabajo conjunto con agencias de Estados Unidos y la Dijín de la Policía Nacional, fue capturada y judicializada una red delictiva señalada de movilizar ilegalmente a migrantes por el territorio colombiano.

De acuerdo con las investigaciones, durante más de dos años este grupo logró trasladar a 114 personas provenientes de países de África, Asia y el Caribe, quienes ingresaban a Brasil y posteriormente llegaban por vía fluvial a Nariño. Allí eran contactados por integrantes de la red, que les ofrecían transporte hasta la región de Urabá.

Los migrantes, provenientes de naciones como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana, eran movilizados en buses de turismo y de servicio público, en trayectos que cruzaban gran parte del país.

En diligencias realizadas de manera simultánea en Medellín, Cali y Palmira, fueron capturados cuatro hombres y una mujer señalados de hacer parte de la organización. Los procesados son: Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliécer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón.



Según el ente acusador, estas personas cumplían distintos roles dentro de la estructura ilegal. Álvarez y Chalarca serían los encargados de conseguir los buses y coordinar los trayectos; Muñoz y Jaramillo, conductores de transporte intermunicipal y especial, habrían permitido el ingreso de migrantes a sus vehículos; mientras que García Arboleda estaría a cargo de la logística de los recorridos para evitar que los extranjeros tuvieran contacto con terceros o se bajaran de los automotores.

Ante un juez de control de garantías de Medellín, la Fiscalía les imputó el delito de tráfico de migrantes. Ninguno aceptó los cargos, por lo que se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco.