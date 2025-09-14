Capturan al padrastro del menor de 4 años que permanece en una UCI tras una fuerte golpiza

Fue capturado en el barrio Castilla de Medellín Cristian Alexis González gallego, alias 'Lámpara', el padrastro del niño de cuatro años de edad que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de Medellín tras una golpiza propinada por este adulto.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el hombre hace parte de la estructura criminal 'Los Mondongueros'. ”Debe ir a la cárcel”, dijo el mandatario.

“Le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir, y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar, y este tipo lo agredió brutalmente. Quiero darle las gracias a nuestra Policía, quiero darle las gracias a la Fiscalía General de la Nación porque actuaron en tiempo récord”, destacó Gutiérrez.

El caso ha generado indignación en la ciudad desde que el pequeño ingresó de urgencia, con múltiples contusiones en la cabeza y el tórax, al Hospital Infantil Concejo de Medellín, motivo por el que tuvo que ser trasladado a otro centro asistencial de mayor nivel.

El detenido es Cristian Alexis González Gallego, alias 'Lámpara',…

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, se refirió al estado de salud del pequeño y al acompañamiento por parte de las autoridades.

“Según el reporte, el personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico, profesionales de Policía del grupo de infancia y adolescencia, en coordinación con Policía Judicial, se encuentran con la madre del menor de edad para recepcionar la denuncia y recolectar los elementos materiales de prueba que permitan identificar, capturar y judicializar a él o los responsables de este lamentable hecho”, detalló Castaño.

Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró a través de su cuenta en X que el niño está en una unidad de cuidados intensivos, donde lucha por su vida.

“La situación del niño de 4 años de Medellín y del adolescente de Yarumal no solo es crítica para el niño es para todos, si no criamos niños amados no vendrá La Paz. El niño en UCI y para que la vida dé una oportunidad”, indicó la directora.

Justamente, sobre ese punto, hay que decir que este es el segundo caso reciente de maltrato contra menores de edad, pues esta semana quedó registrado en video una brutal golpiza de un padre a su hijo de 16 años en zona rural de Yarumal. Para ese caso, las autoridades del departamento confirmaron que está bajo investigación de la Policía Antioquia para que se avance en el proceso judicial en su contra.