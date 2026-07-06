Capturaron a 8 miembros del grupo criminal 'Caicedo' señalados por tráfico de drogas en Medellín

La Policía Nacional capturó a ocho integrantes del grupo delincuencial 'Caicedo' dedicada al tráfico de estupefacientes en la comuna 10 del centro de Medellín. Las autoridades establecieron que el grupo operaba en zonas clave como el viaducto del Metro, Prado Centro, la Plaza Botero y Barbacoas.

En total, se ejecutaron siete diligencias de registro y allanamiento, las cuales permitieron materializar siete órdenes de captura. Con este operativo, de acuerdo con las autoridades, se propina un duro golpe a la estructura criminal que afectaba la seguridad de La Candelaria, controlando el expendio de drogas al menudeo.

"De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal obtenía rentas de más de 400 millones de pesos mensuales. Ya son más de 11 toneladas de sustancias psicoactivas que hemos incautado en la vigencia 2026 y estas nueve capturas se suman a más de 9.000 capturas que han realizado mujeres y hombres que dinamizamos el servicio en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá". dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron material probatorio clave: 14 ampolletas de fentanilo, más de 300 gramos de marihuana, dosis de bazuco y cocaína, 600 tabletas de clonazepam y tres teléfonos celulares.



Los siete capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán un proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.