Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a 'Joao', cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia: lo señalan de crímenes de militares

Capturaron a 'Joao', cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia: lo señalan de crímenes de militares

Contaba con más de 20 años de trayectoria criminal y por su paradero estaba vigente una recompensa de $50 millones.

Captura alias Joao.jpg
Captura alias 'Joao'.
Ejércio Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:30 p. m.

En medio de la ofensiva de la fuerza pública en el Norte y Nordeste de Antioquia tras recientes hechos violentos perpetrados por diferentes grupos armados, las autoridades reportaron un duro golpe al Clan del Golfo tras la captura de uno de sus cabecillas en la región.

Se trata de alias ‘Joao’ u ‘88’, presunto cabecilla encargado del componente armado y el control de las finanzas de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés con injerencia en municipios como Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí y Maceo.

Con 21 años de trayectoria criminal, ‘Joao’ era requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, así como administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Según reveló el Ejército, el señalado delincuente que también fue requerido junto a un hombre y una mujer que sería la compañera sentimental, era uno de los dinamizadores de confrontaciones con el frente 36 de las disidencias de las Farc y estaría involucrado en asesinato de varios militares en diferentes hechos.

Por ejemplo, en febrero de 2024 participó en el ataque que dejó cuatro militares y siete más heridos en Segovia. También se le señalada del asesinato de un suboficial en agosto de 2023 en la misma localidad y durante 2025 habría asesinado a otro soldado profesional en zona rural de Remedios, además de estar vinculado al secuestro y asesinato del líder social Jaime Gallego, conocido como ‘Mongo’.

Publicidad

Durante la operación militar las tropas incautaron una pistola, dos proveedores, municiones, material de comunicaciones e intendencia. Por el paradero de alias ‘Joao’ permanecía vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia.

