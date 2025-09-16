Capturaron a 'Joao', cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia: lo señalan de crímenes de militares

En medio de la ofensiva de la fuerza pública en el Norte y Nordeste de Antioquia tras recientes hechos violentos perpetrados por diferentes grupos armados, las autoridades reportaron un duro golpe al Clan del Golfo tras la captura de uno de sus cabecillas en la región.

Se trata de alias ‘Joao’ u ‘88’, presunto cabecilla encargado del componente armado y el control de las finanzas de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés con injerencia en municipios como Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí y Maceo.

Con 21 años de trayectoria criminal, ‘Joao’ era requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, así como administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Según reveló el Ejército, el señalado delincuente que también fue requerido junto a un hombre y una mujer que sería la compañera sentimental, era uno de los dinamizadores de confrontaciones con el frente 36 de las disidencias de las Farc y estaría involucrado en asesinato de varios militares en diferentes hechos.

En Amalfi capturaron a alias ‘Joao’, presunto cabecilla del Clan del Golfo y responsable del asesinato de cuatro soldados durante combates en Segovia a inicios de 2024. Llevaba más de 20 años de trayectoria criminal y por su paradero estaba vigente una recompensa de $50 millones. pic.twitter.com/8qBp8p7P6V — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 16, 2025

Por ejemplo, en febrero de 2024 participó en el ataque que dejó cuatro militares y siete más heridos en Segovia. También se le señalada del asesinato de un suboficial en agosto de 2023 en la misma localidad y durante 2025 habría asesinado a otro soldado profesional en zona rural de Remedios, además de estar vinculado al secuestro y asesinato del líder social Jaime Gallego, conocido como ‘Mongo’.

Durante la operación militar las tropas incautaron una pistola, dos proveedores, municiones, material de comunicaciones e intendencia. Por el paradero de alias ‘Joao’ permanecía vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia.