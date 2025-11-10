Cárcel para mujer de banda La Terraza que reclutaba jóvenes para enviar drogas al exterior

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Laura Inés Arroyave Rincón, presunta integrante del grupo delincuencial La Terraza, quien estaría involucrada en actividades de tráfico de estupefacientes.

Según las actividades de policía judicial lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre enero de 2019 y octubre de 2022, esta estructura habría enviado drogas sintéticas hacia Estados Unidos, Europa, Centro América y Sudamérica.

El material probatorio recolectado por las autoridades da cuenta de que reclutaban hombres y mujeres en diversos municipios de Antioquia y los convencía de viajar a los diferentes destinos ocultando las sustancias ilícitas en el equipaje o en el cuerpo.

Según reveló la Fiscalía, los investigadores evidenciaron que Arroyave Rincón, al parecer, era la encargada de reclutar a jóvenes para el envío del estupefaciente, además habría viajado a Argentina con sustancias alucinógenas para la comercialización trasnacional.



Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) la imputó por el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de narcotráfico, pero la mujer no acepto los cargos.

Vale la pena recordar que, por estos mismos hechos, ya fueron condenados mediante preacuerdo 30 integrantes de esta estructura delincuencial. Entre los sentenciados figuran tres exintegrantes de la policía.

