Caso Aguas Vivas: este lunes se reanuda audiencia de exalcalde Quintero y exfuncionarios

La audiencia de imputación contra Daniel Quintero y los demás implicados en el caso del lote Aguas Vivas se reanudará este lunes. Se espera que el juez decida si imparte legalidad a la imputación formulada por la Fiscalía ante diferentes cuestionamientos por parte de las defensas de los acusados.

Tras la vacancia judicial por la Semana Santa, este 21 de abril se retomará la audiencia de imputación contra el exalcalde de Medellín y otras 10 personas, entre exfuncionarios y particulares, en el caso por el lote de Aguas Vivas.

La diligencia que había iniciado el pasado 8 de abril y duró más de seis horas se suspendió, luego de que el juez 50 Penal Municipal con Función de Control de Garantías indicará que, para impartir legalidad al trámite, requería analizar los argumentos entregados por parte de los abogados defensores de los implicados quienes hicieron varios cuestionamientos a la imputación formulada por parte de la fiscal Yarlecy Mena Benitez.

Según las intervenciones de los abogados defensores, no hubo claridad en la enunciación de los hechos jurídicamente relevantes del caso para cada uno de los que están siendo imputados ni tampoco el delito que se les señala de cometer.

Esto dijo por ejemplo sobre su representado, Óscar Santamaría, abogado de Sergio Andrés López, exsecretario de Planeación de Medellín durante la administración de Quintero.

Ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: Blu Radio

“Cuando la señora fiscal hace referencia a Sergio Andrés López imputa a ese prevaricato que no dijo si era por acción o por omisión y cuando imputó ese interés indebidos en la celebración de contratos, no dijo ni cómo participó su señoría. En esa etapa contractual no hizo referencia alguna y le pregunto a mi cliente si entendió o no entendió la imputación, pues no la entendió su señoría”, afirmó

De igual manera en la diligencia de este lunes se espera que el juez también defina si accede a las pretensiones del abogado de Daniel Quintero , el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, quien solicitó que la Alcaldía de Medellín sea apartada del proceso judicial que apenas inicia como víctima.

La reanudación de la audiencia también se produce pocos días después de que se conociera una queja disciplinaria contra Hernandez, pues estaría inhabilitado para ejercer la defensa de Quintero tras haber dejado su cargo en la Corte Suprema de Justicia hace menos de dos años violando el artículo 3 del Estatuto Anticorrupción.

Hay que recordar que en el caso ya la fiscal formuló la imputación contra el exalcalde Quintero por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción en medio de presuntos irregularidades en la valorización y cambio de uso del suelo del lote Aguas Vivas ubicado entre El Poblado y Las Palmas, al sur de Medellín.