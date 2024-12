Cerca de 3 millones de vehículos han pasado por Antioquia este mes: dan recomendaciones

Mientras que la Gobernación dispuso 12 frentes activos y maquinaria amarilla para atender cualquier eventualidad que se presente en las vías de las nueve subregiones del departamento, a causa de las lluvias y ante alta afluencia de vehículos, la Policía de Tránsito y Transporte del departamento adelanta acciones de prevención en los seis ejes viales de Antioquia.

Los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, pero hay novedades en las vías de doble calzada de Las Palmas, la variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente. El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón, realizó algunas recomendaciones para quienes se desplazan durante este fin de año.

"Planear su viaje con tiempo para que no tengamos ninguna dificultad. Que consultemos en las páginas de la gobernación si hay alguna restricción por motivos de derrumbes o deslizamientos en cualquiera de las vías. Conduzcan con precaución. No consuman licor ni sustancias psicoactivas cuando estén al volante", aseguró el secretario.

Vale la pena mencionar que tanto este domingo como el próximo miércoles 1 de enero, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional desde el aeropuerto José María Córdova entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., en sentido Rionegro – Medellín.

Se estima que a la fecha han entrado y salido de Antioquia cerca de 3 millones de vehículos, por lo que la Policía de carreteras tiene frentes activos para la prevención.

"En 22 áreas de prevención donde la Policía Nacional lo se va a estar ubicando, deteniendo tanto para verificar documentos como para también realizar muchas actividades de prevención especialmente para aquellos usuarios de vía que llevan el trayecto de más de 4, 6 y diferentes horas", manifestó el coronel Edwin Arguello, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Obras del aeropuerto

Por las obras del intercambio vial, los vehículos que van desde Medellín por el Túnel de Oriente y se dirigen hacia Guarne deberán ingresar a la glorieta interna del aeropuerto y tomar la tercera salida para continuar su ruta. Igual para los vehículos que van desde Rionegro hacia Guarne o el Túnel de Oriente.

Además, los vehículos que vienen desde Guarne y se dirigen hacia el aeropuerto o a Rionegro, deberán dirigirse hasta la glorieta Sajonia y retornar a la vía doble calzada Sajonia – Aeropuerto, y lo mismo ocurrirá para quienes van desde el aeropuerto hacia Rionegro.

Vale la pena recalcar, que este domingo 29 de diciembre habrá ciclovía, por lo cual la circulación será en un solo carril de 5:30 a.m. a 10:30 a.m., más exactamente, en el carril de izquierdo de la calzada de ascenso. Sin embargo, el miércoles 1° de enero no se desarrollará esta actividad ciclística.