Cerca de 60.000 venezolanos en Medellín se quedaron sin cobertura en salud por no actualizar papeles

Una masiva salida de usuarios encendió las alarmas en el sector salud de Antioquia: entre enero y junio de 2026, un total de 59.917 migrantes venezolanos quedaron por fuera del régimen subsidiado tras no renovar el certificado de permanencia obligatorio.

De acuerdo con las cifras oficiales, solo en Medellín la EPS Savia Salud retiró a 58.109 ciudadanos venezolanos durante el primer semestre del año, registrando un pico crítico en junio con la salida de 20.279 personas en un solo mes. A esto se suman otros 1.808 migrantes retirados en distintos municipios del departamento.

La magnitud de las desafiliaciones equivalente a la población de un municipio intermedio deja a miles de familias sin acceso a consultas, tratamientos y atención médica preventiva.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado urgente a la población migrante para poner al día sus documentos. Actualmente, aunque cerca de 53.000 venezolanos continúan afiliados al régimen subsidiado, la cifra de riesgo es alta: 43.000 de ellos podrían perder la cobertura próximamente si no certifican su permanencia en la ciudad.