Cerca del 90 % del área urbana de La Pintada sin agua por daño en acueducto

Miles de personas están afectadas en el municipio de La Pintada, luego de que el daño de un tubo ocasionara graves daños en el acueducto municipal que hoy por hoy tiene al 90 % del área urbana sin el servicio de agua hace cinco días.

Lo que se ha podido saber es que el daño ocurrió en la instalación que llevaba el líquido del municipio de Támesis hasta el municipio de La Pintada, en donde la quebrada La Vega generó las fallas que hasta ahora no han podido ser solucionado.

El alcalde de La Pintada, Herman Correa, destacó que se están haciendo las labores correspondientes para tratar de arreglar el problema que tiene perjudicados a más de 9.000 personas en esta zona del Suroeste antioqueño.

"No pudimos hacer los correctivos pertinentes. Una instalación de una infraestructura, una brida hechiza que realmente no cumplía con los estándares de calidad", mencionó el mandatario.



Mencionaron desde La Pintada que, por fortuna, el hospital municipal tiene tanques de abastecimiento, así como las instalaciones del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Sin embargo, colegios, locales comerciales y hasta el Centro Administrativo se han visto afectados por no tener agua.

Por ahora, las labores avanzan en la zona rural, donde ocurrió el daño del tubo, y esperan que se pueda tener una solución lo más pronto posible, eso sí, si las lluvias dejan trabajar a las autoridades competentes en el sector damnificado.