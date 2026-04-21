Cero y van cuatro: hallaron laboratorio de cocaína en Barbosa y capturaron a cuatro personas

Un operativo en zona rural de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, terminó con la caída de un punto clave para el procesamiento de cocaína. En la vereda Potrerito, las autoridades encontraron una infraestructura ilegal que funcionaba como laboratorio y capturaron en el lugar a cuatro hombres, de entre 21 y 45 años.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron una cantidad considerable de droga: 102 kilos de clorhidrato de cocaína, 20 kilos de base de coca y 200 gramos de bazuco. Además, había insumos químicos como 300 litros de acetona y varios equipos usados en la producción, entre ellos, microondas, una prensa artesanal y un horno de secado.

Según las primeras investigaciones, este laboratorio estaría vinculado al grupo delincuencial “Los Chatas”, que usaría el lugar para procesar droga que luego se distribuía en distintos puntos del Valle de Aburrá.

La operación no era menor: se estima que generaba cerca de 70 millones de pesos diarios y tenía capacidad para producir hasta 45 kilos de cocaína al día. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó el aporte de información ciudadana para ubicar este tipo de laboratorios.



"Se captura a un delincuente de cuarenta y cinco años, conocido como David Cañaveral, otro delincuente de 21 años, de nombre de Eliezer Berrío, otro delincuente Alejandro Areiza 21 años, y otro delincuente conocido como Juan Pablo Carvajal García y el día de hoy se van a surtir todas las audiencias de control de legalidad", indicó.

Frente a los cuatro capturados, las autoridades revelaron que ya tenían antecedentes por temas relacionados con drogas y específicamente por por el delito de porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, por lo que ahora quedaron en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial en las próximas horas. Por lo pronto, el laboratorio fue destruido.

Este año en el Valle de Aburrá han sido desmantelados cuatro laboratorios de este estilo.

