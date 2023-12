Cinco amputaciones se han hecho a personas lesionadas con pólvora en Antioquia; van 87 quemados

Aumentó a 87 el número de lesionados con pólvora en lo que va corrido del año diciembre en Antioquia, donde también se eleva a cinco el número de personas que han debido ser amputadas debido a la gravedad de las quemaduras.

Con tres casos nuevos, Antioquia llega a 87 lesionados por pólvora en lo que va corrido de diciembre. Los casos más recientes ocurrieron en Medellín, donde la víctima es un hombre de 27 años que se encontraba jugando fútbol y fue alcanzado por una bengala que le ocasionó quemaduras en el rostro.

En Tarazá, a una joven de 20 años le lanzaron una chapola, ocasionándole quemaduras de primer grado en sus miembros inferiores, mientras que en Girardota un hombre de 30 años sufrió la amputación de uno de sus dedos por manipular un cohete.

Pero él no ha sido el único que ha debido ser amputado por manipular pólvora. Un menor de 15 años, que llegó con su familia proveniente de Chocó, perdió uno de sus dedos por culpa de las quemaduras que le ocasionó un taco.

Publicidad

“En estos momentos a mi hijo le están amputando un dedo, por favor, digan no a la pólvora los niños, por favor, no compren pólvora que eso no trae buenos resultados”, dijo la madre del menor, uno de los 35 menores que han sufrido quemaduras con pólvora en el departamento.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: