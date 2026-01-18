En vivo
Antioquia

Cinco laboratorios de coca fueron destruidos por el Ejército en San Luis, Antioquia

Según el Ejército, pertenecen a la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo. Numerosos insumos para estupefacientes fueron destruidos allí.

