Cinco laboratorios de coca fueron destruidos por el Ejército en San Luis, Antioquia

Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada, adelantaron operativos en la vereda La Cristalina del municipio de San Luis, donde ubicaron y destruyeron de forma controlada cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.

En esta zona rural los soldados adelantaron la destrucción controlada de cerca de 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilogramos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos. El teniente coronel Yimmy Mancilla, comandante del Batallón Energético y Vial N.º 4.

"Durante la operación realizada, fueron destruidas las estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos entre ellos, ACPM, gasolina, amoniaco y solución de pasta a base de coca", aseguró.

Las autoridades estiman una afectación a las finanzas ilícitas en más de 630 millones de pesos para la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.



Durante operativos en el municipio de San Luis, la Cuarta Brigada del Ejército destruyó 5 laboratorios de pasta base de coca que pertenecerían a la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.

Más sobre el operativo

El reporte de las autoridades indica que en el lugar fueron hallados 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, así como una caneca negra con capacidad de 500 litros y múltiples recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento ilegal de sustancias químicas.

De igual manera, los soldados neutralizaron 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca, insumos empleados en las diferentes fases del procesamiento del narcótico.

Finalmente, fueron inutilizados elementos utilizados para la producción, entre ellos un escurridero, un mezclador, tres fumigadores y un reloj de pesa, además de más de 60 canecas plásticas y metálicas de distintas capacidades, empleadas para el transporte y almacenamiento de insumos líquidos.