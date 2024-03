Ciudadano denunció ante la Procuraduría la "vaca" que está liderando el gobernador de Antioquia

En solo cinco días la vaca por las vías 4G de Antioquia ha recaudado 1.850 millones de pesos. Empresarios, ciudadanos y políticos se han vinculado a esta iniciativa propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que así como ha recibido un gran respaldo, también ha desatado múltiples críticas, incluyendo las del presidente de la República Gustavo Petro, quien advierte que el gobernador está incumplimiento las leyes.

Pero no ha sido la única, recientemente se conoció una denuncia interpuesta por un ciudadano vía web ante la Procuraduría, pidiéndole que intervenga de manera cautelar en la vaca que inició el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pues considera que el mandatario departamental pretende captar recursos “bajo el engaño que los proyectos viales de Antioquia están desfinanciados por la Nación, caso que no es real dado que los convenios interadministrativos aún están en curso y no hay declaratoria de incumplimiento entre las partes”.

Por lo anterior, según el ciudadano, el mandatario departamental estaría incurriendo en el delito de falsa motivación para “generar donaciones, exagerar la magnitud de la crisis, inflar las estadísticas, presentar datos inexactos o incompletos sobre la gravedad de la situación”.

A pesar de esto, las donaciones no se han hecho esperar, tanto así que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también hizo su aporte y pidió a los antioqueños no dejarse provocar ante cuestionamientos como los del presidente.