Clínica Bolivariana en Medellín alertó por sobreocupación de un 200% en servicio de Obstetricia

La Clínica Bolivariana en Medellín alertó por la sobreocupación de hasta un 200% en su servicio de Obstetricia. Desde la institución pidieron a los usuarios acudir inicialmente a sus IPS para valoraciones previas y evitar remisiones innecesarias.

La crisis que atraviesa el sistema de salud en Antioquia ya no solo golpea a la red pública. Ahora, una de las instituciones privadas más importantes de Medellín para la atención materna también encendió las alarmas, luego de reportar que su servicio de Obstetricia alcanzó una ocupación superior al 200%, una situación que evidencia la creciente presión sobre la capacidad hospitalaria del departamento.

A través de un comunicado oficial, la Clínica Universitaria Bolivariana informó que los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en esta especialidad superaron su máxima capacidad de atención debido al elevado número de pacientes, al punto de rebasar ampliamente la infraestructura instalada.

La institución explicó que el incremento en la demanda ha sido reportado de manera permanente a los centros reguladores de urgencias y emergencias, con el propósito de advertir sobre las dificultades para continuar recibiendo nuevos casos.



El centro asistencial señaló, además, que uno de los factores que estaría contribuyendo a esta congestión es la llegada de pacientes que podrían ser valoradas inicialmente en los servicios de atención primaria.

Por esto, solicitó que siempre que las condiciones clínicas lo permitan, las gestantes acudan primero a su IPS básica, donde puedan recibir una valoración oportuna y determinar si realmente requieren ser remitidas a un hospital de alta complejidad.

La alerta de la Clínica Bolivariana se conoce pocas horas después del anuncio de 46 hospitales públicos de Antioquia de suspender la atención a docentes del magisterio desde el 1 de agosto por falta de convenios y millonarias deudas.