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Hospitales públicos en Antioquia suspenden servicios a docentes del magisterio por deudas del FOMAG

Son 46 las instituciones en el departamento que se acogerán a esta medida a partir del próximo 1 de agosto. Piden espacios de concertación con el FOMAG y la Fiduprevisora.

Fomag.
FOMAG.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

A pocos días para el final del gobierno de Gustavo Petro, en una compleja situación sigue el modelo de salud para los maestros implementado desde el pasado 1 de mayo de 2024 y el departamento de Antioquia no sigue siendo ajeno a esta situación.

En las últimas horas la Asociación de Hospitales Públicos en el departamento, AESA, anunció que 46 de sus instituciones afiliadas suspenderán desde el próximo 1 de agosto los servicios de salud ambulatorios no urgentes dirigidos a docentes del magisterio y sus beneficiarios.

Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la entidad, la decisión se tomó tras la espera por siete meses de 2026 sin que llegaran a acuerdos con el FOMAG para suscribir los contratos que garanticen la prestación de la atención, además de millonarias deudas acumuladas.

"Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora y al FOMAG para que estos contratos se firmen inmediatamente y para que también le hagan los pagos pendientes a la red pública hospitalaria", afirmó el directivo.

Desde la Asociación indicaron que la medida se mantendrá hasta tanto no se instale un espacio de concertación que permita llegar a acuerdos para garantizar la prestación de los servicios de salud con garantías para los centros asistenciales, y acuerdos de pago para disminuir paulatinamente las obligaciones financieras.

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La determinación en Antioquia se conoce a menos de un día de los hallazgos fiscales revelados por la Contraloría General que alertaron por al menos 10 con incidencia fiscal por 176.795 millones de pesos durante 2025 al interior del FOMAG.

Uno de los hallazgos de mayor cuantía precisamente está relacionado con Antioquia y Chocó donde la Unión Temporal Redvital acumuló posibles irregularidades por 133.255 millones de pesos.

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