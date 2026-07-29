Congresistas y diputados de Antioquia piden a nuevo Gobierno retorno de delegación minera

Congresistas y diputados de Antioquia piden al nuevo Gobierno que la delegación minera regrese al departamento. La propuesta busca que la figura que funcionó por más de 20 años nuevamente sea recuperada por Antioquia.

Para la bancada de legisladores antioqueños en el Congreso de la República, y diputados de la Asamblea Departamental, el retiro de la autoridad minera por parte del gobierno Petro en 2024 ha derivado en más de 1.400 trámites represados ​​y el 55 % de la explotación de oro de aluvión en el departamento se realiza sin autorización.

Y, por el contrario, en más de 20 años que esta autoridad estuvo bajo la batuta de la Gobernación, se legalizaron 7.135 mineros y aumentar en un 40 % las exportaciones de oro.

Así lo firma la representante a la Cámara por Antioquia, Ana Ligia Mora, quien junto con el diputado Edison Restrepo le enviaron en últimas horas una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella, solicitando evaluar la recuperación de la delegación minera para el departamento.



“Tener esa delegación minera le permite a Antioquia como departamento poder avanzar más rápidamente en los procesos de formalización, de acompañamiento, de unidad de criterio, de poder avanzar en el instrumento minero, en el instrumento ambiental”, dijo la congresista.

La representante Mora recala que este es un sector económico muy importante para Antioquia, pero ven que más del 85 % del oro que se exporta es ilegal, por lo que el departamento está perdiendo recursos económicos, está generando grandes pasivos ambientales y grandes daños sociales.

Por su parte, el senador antioqueño Juan Espinal señaló que es importante recuperar la delegatura para avanzar contundentemente en términos de formalización minera.

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“En el departamento de Antioquia la extracción ilícita deja rentas a los ilegales entre US$5.000 millones y US$6.000 millones. Pero antes que le regresen a Antioquia la delegación minera, lo primero que hay que hacer es combatir a los criminales”, subrayó el senador de la República.

Para la bancada antioqueña en el Congreso de la República, así como para la Asamblea Departamental, al traer nuevamente la autoridad minera se genera una transformación a ese sector de la economía.

Esta delegación funcionará como un convenio entre la Gobernación y el Gobierno Nacional, permitiendo trámites ágiles, cercanos y confiables, desde la región. Además de ahorrar costos para quienes hoy tienen que hacer todo el trámite en Bogotá.