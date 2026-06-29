Colchones y hasta partes de motos encontraron durante limpieza a quebrada del nororiente de Medellín

En los trabajos de mantenimiento y desobstrucción adelantados por personal de la Alcaldía de Medellín en la quebrada La Mansión, en la comuna 3 o Manrique, fueron encontrados colchones, plásticos, madera, escombros, piezas metálicas y partes de motocicletas, que impedían el flujo normal del agua. Allí, constantemente, se deben remover residuos sólidos y voluminosos.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, hace un llamado de atención a la ciudadanía que habita en las riberas de la quebrada porque se han encontrado una gran cantidad de residuos voluminosos que obstruyen el cauce e impiden que las aguas bajen por el cauce con normalidad.

"Hacemos un llamado de atención a la ciudadanía porque hemos encontrado como factor detonante de las situaciones de riesgo en la quebrada la máquina la gran cantidad de residuos voluminosos que se introducen dentro de los canales, obstruyéndolas y evitando el funcionamiento pleno de estas soluciones hidráulicas", dijo.

En tres frentes avanzan las obras para la recuperación del cauce de la quebrada La Mansión. Las acciones buscan mejorar las condiciones hidráulicas del cauce, reducir el riesgo de inundaciones y proteger a las familias que habitan en este sector.



Además de recuperar el cauce y mejorar la infraestructura hidráulica, las acciones buscan prevenir situaciones como las registradas, históricamente, en este sector durante temporadas de lluvia, cuando los taponamientos han ocasionado el rebose de las aguas y afectaciones a las comunidades vecinas.