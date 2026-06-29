Avanza intervención de 17 puntos críticos del río Medellín: preparan nuevos trabajos

Autoridades ambientales del Valle de Aburrá avanzan en la intervención de 17 puntos críticos del río Medellín y preparan trabajos en otros 10 sectores.

Los avances fueron presentados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ante el Concejo de Medellín. Los diferentes trabajos contemplan la recuperación de 30 sectores priorizados del río hasta 2027. Paralelamente, la entidad ambiental estructura el proceso licitatorio para ejecutar las nuevas intervenciones al rededor del afluente.

Paula Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó detalles de cómo avanzan las obras y cuánto presupuesto le han destinado a las mismas.

"Tenemos 17 puntos activos con obra, en los que vamos avanzando en más de un 45%. Venimos con un segundo paquete de obras para el segundo semestre de este año por 663 mil millones de pesos", afirmó la funcionaria.



Las obras se desarrollan en cuatro sectores estratégicos: el tramo Poblado-Aguacatala, el tramo Aguacatala-Ayurá, el sector Pérgolas de Envigado y la desembocadura de la quebrada La García, en Bello, donde se ejecutan acciones para estabilizar las márgenes del río y disminuir los riesgos asociados a las crecientes.

A la fecha, de acuerdo con el Área Metropolitana, se han intervenido más de 3.000 metros lineales de estructuras hidráulicas y construido llaves antisocavación, llenos estructurales, enrocados y placas de protección que fortalecen la capacidad del río Medellín para responder a eventos de alta corriente.

Con estas intervenciones y las obras proyectadas en otros 10 sectores, las autoridades ambientales buscan fortalecer la gestión del riesgo, proteger la infraestructura estratégica del Valle de Aburrá y avanzar en la recuperación ambiental del río Medellín.