Comercio del Parque Lleras podrá abrir hasta las 3:00 de la mañana con nuevo decreto de la Alcaldía

Luego de que el alcalde Federico Gutiérrez llegara a unos acuerdos con los comerciantes del Parque Lleras,se emitió el decreto 274 de 2024, con el que se amplía hasta las 3:00 de la mañana el horario de los establecimientos comerciales del sector, que manifestaban grandes afectaciones por la restricción horaria que sufrían desde el pasado 1 de abril.

La medida regirá desde este jueves, 11 de abril, y contempla un plan piloto que se extenderá por 15 días, fecha desde la cual gozarán del beneficio de extensión de horario desde las diez de la mañana hasta las cuatro del día siguiente.

Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que ve un gran compromiso del sector de bares y establecimientos comerciales por prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, principal argumento del primer decreto, y que además hay que cuidar los empleos.

"Yo me reuní con un gran número de comerciantes del Parque Lleras y están comprometidos y de acuerdo a que vayamos mejorando, yo también les he dicho, claro, vamos a cuidar la actividad comercial, comprometanse ustedes en que no pueden ingresar menores, que no puede haber ningún tipo de transacción frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su establecimiento, que no pueden haber drogas y empezamos de nuevo a ir llegando a una normalidad horaria", detalló el alcalde este 10 de abril.

Por su parte, Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, defendió que los comerciantes están comprometidos con la eliminación de este flagelo, que, como actores en esta situación, le plantearon a la Alcaldía de Medellín cerca de 35 propuestas que permitieron crear un plan de acción que hoy avala la extensión del horario.

"Se adquirieron unos compromisos con el alcalde a cambio de que se restablezca la extensión de radio para funcionamiento de los establecimientos. Siento que hay un compromiso total, no solamente frente al tema del ESCNNA y la trata de personas, que eso fue lo primero que se le manifestó, porque esto era un frente común y que contaba con el comercio", manifestó Valenzuela.

Precisamente una de las iniciativas de los comerciantes se llevará a cabo el próximo sábado en el Lleras, donde con la presencia de niños, harán un acto de desagravio para reivindicar el mensaje de rechazo de los comerciantes a la explotación sexual que sufren niños, niñas y adolescentes en este y otros sectores de El Poblado en Medellín.

Frente al impacto que estaba generando el anterior decreto, según Valenzuela, tan solo el fin de semana que pasó los comerciantes estiman una cifra de 3.000 millones de pesos en pérdidas por el recorte del horario de los establecimientos. Pero lo más les preocupa es que de los 2.000 empleos directos que genera esta actividad económica, según sus primeras estimaciones, el 50 % desaparecieron.