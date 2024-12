Comunidad incendió estación de Policía de Nechí tras el feminicidio de Onadis Castillo

Conmoción generó en la comunidad del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, el feminicidio de Onadis María Castillo Baldovino, quien tenía 32 años de edad y que murió a causa de las heridas con arma blanca propinadas, presuntamente, por su expareja, de 44 años.

El crimen fue reportado en el barrio La Playa, donde los habitantes intentaron auxiliar a la mujer que finalmente murió en el sitio y posteriormente agredieron al señalado responsable, que no le quedó de otra que entregarse a las autoridades. Fue en ese momento que la comunidad decidió tomar justicia por mano propia y prendieron fuego a la estación de Policía donde se encontraba el hombre, tras lanzar objetos incendiarios allí.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó a Blu Radio que el incendio no pasó a mayores y que la estación ya está en funcionamiento, pues por fortuna no hubo heridos.

"Este fue producto de la entrega voluntaria que hizo el señor. No hubo daños a la estación. Fueron unos objetos incendiarios que lanzaron, pero no afectaron las instalaciones policiales. Lo que se evidenció en los videos fue en la parte externa de la estación. Yo hice un reporte de daños. No hay personal lesionado", expuso el coronel Muñoz.

En un comunicado, la Alcaldía de Nechí rechazó el crimen de Onadis, manifestó su voluntad de trabajar con las autoridades y pidió que cesen las agresiones y feminicidios.

“En Nechí rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia contra las mujeres. Estos hechos no pueden ser tolerados en nuestra sociedad. Exigimos justicia, protección y acciones contundentes para garantizar la seguridad y la dignidad de todas”, dice el comunicado.

En Antioquia este año han sido asesinadas más de 100 mujeres, de los cuales por lo menos 53 casos han sido catalogados por las autoridades como posibles feminicidios.