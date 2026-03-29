Con 33 pruebas buscan demostrar que padre de Greeicy Rendón es coautor de secuestro y tortura

Luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitiera un fallo condenatorio contra Armel Ospina, Brandon Cruz, Gélder Cárdenas, Geovanny Hernández y Kevin Sánchez como los responsables del delito de tortura contra dos personas acusadas de un millonario robo en la finca de los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía, empezó el juicio contra el padre de la cantante, señalado como coautor de los hechos.

Hay que recordar que esta situación se remonta al 2023 cuando Luis Alberto Rendón, padre de la artista, señaló a dos de los trabajadores de la pérdida de 1.500 millones de pesos y por eso se los habría entregado a las cinco personas antes mencionadas para que los torturaran y confesaran el supuesto robo.

Tras meses de investigaciones y audiencias, en las últimas horas se conoció el escrito de acusación contra Rendón, mismo en el que la Fiscalía General de la Nación tiene cerca de 33 pruebas: 18 documentales, 11 testimonios y 4 informes periciales con los que se busca demostrar que Luis Alberto es coautor de los hechos ocurridos en el Oriente antioqueño.

Durante la más reciente audiencia, el fiscal que lleva este polémico caso indicó que las pruebas dejarían en evidencia que Rendón sabía de los malos tratos a los que iban a ser sometidos los dos trabajadores señalados del millonario robo como quedó en evidencia en este apartado dado a conocer en Noticias Telemedellín.



"Actuó dolosamente por cuanto sabía y conocía que estaban reteniendo e infligiendo dolores físicos y sufrimientos a dos trabajadores de la construcción que estaban laborando para ellos", manifestó el fiscal.

Mientras el juicio avanza y se empiezan a conocer las pruebas, hay que mencionar que ya la Fiscalía General de la Nación le imputó al padre de la cantante tanto el delito de tortura como el de secuestro agravado, mientras que se señaló que Lucy Ceballos, madre de la artistas, al parecer, también habría estado en el lugar donde se exigió una confesión del hurto.

A la espera de que se conozca la sentencia contra los cinco hombres que habrían sido los autores materiales del secuestro y las torturas, y mientras avanza el juicio contra Luis Alberto Rendón, las dos víctimas pidieron que la madre de Greeicy Rendón también sea vinculada al proceso penal.