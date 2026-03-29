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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con 33 pruebas buscan demostrar que padre de Greeicy Rendón es coautor de secuestro y tortura

Con 33 pruebas buscan demostrar que padre de Greeicy Rendón es coautor de secuestro y tortura

El fiscal indicó que las pruebas dejarían en evidencia que Rendón sabía de los malos tratos a los que iban a ser sometidos los dos trabajadores señalados del millonario robo.

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