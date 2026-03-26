Con millonaria recompensa, buscan en Medellín a responsables de atraco en un local comercial

En Medellín hay indignación por un caso de hurto ocurrido en las últimas horas en el sur de la ciudad y que tiene a las autoridades en las calles tras las responsables que quedaron registrados en cámaras de seguridad.

Con volantes en mano y anunciando una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información ciudadana, el propio secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, acompañado de efectivos de la Policía, buscan dar con el paradero de al menos cinco hombres que participaron de un atraco a varias personas.

Se presume que los responsables de perpetrar el hecho a mano armada contra los ciudadanos que se encontraban en una panadería, cerca de una estación de gasolina en la Transversal Inferior, se esconden de la acción de las autoridades en el sector de Moscú, nororiente de la ciudad.

Además, estas personas harían parte de un grupo delincuencial conocido como ‘Moscú 2’, perteneciente a la organización ‘La Terraza’, en el cual se han identificado 11 alias por los que se ofrece la misma recompensa de 25 millones de pesos y responden a los alias de ‘Iguana’, ‘Adier’, ‘Anderson’, ‘Pulga’, ‘Ratón’, ‘Rango’, ‘Peluca’, entre otros.



“La gente está cansada de los bandidos y nosotros no vamos a parar hasta verlos tras las rejas (...) Aquí no les tenemos miedo; los que deben tener miedo son ellos”, afirmó en sus redes sociales el secretario Villa.

Además de la información ciudadana, avanzan las labores de verificación de cámaras de seguridad y reconocimiento de placas disponibles en la zona para establecer plenamente la ruta de huida de los delincuentes y sus plenas identidades.