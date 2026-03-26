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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con millonaria recompensa, buscan en Medellín a responsables de atraco en un local comercial

Con millonaria recompensa, buscan en Medellín a responsables de atraco en un local comercial

Hasta ahora se han identificado al menos 11 alias que integrarían un grupo delincuencial de la zona.

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