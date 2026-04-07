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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a hombre en Medellín a más de 15 años de cárcel por torturar a su hijo adoptivo

Condenan a hombre en Medellín a más de 15 años de cárcel por torturar a su hijo adoptivo

El menor murió en 2016, luego de recibir un golpiza por parte del hombre que había obtenido la custodia del menor de edad en el departamento de Meta.

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