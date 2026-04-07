Condenan a hombre en Medellín a más de 15 años de cárcel por torturar a su hijo adoptivo

La Fiscalía General de la Nación informó que, luego de presentar diversas pruebas durante varios años, fue condenado a 15 años y 4 meses de cárcel el sargento retirado del Ejército Nacional, Richard Pérez, quien habría sido el responsable de propinarle un golpiza que le causó la muerte a su hijo adoptivo en hechos ocurridos en la ciudad de Medellín en 2016.

Hay que mencionar que Pérez ya había sido condenado a 33 años y 4 meses de prisión en 2019 cuando fue encontrado responsable de la muerte del menor de edad. Es decir, ha pagado cerca de 7 años de los casi 50 años que deberá estar detrás de las rejas por este macabro delito.

Es importante destacar que, en el 2016, el sargento retirado llevó al menor de edad a un centro asistencial, luego de que supuestamente había tenido un vómito severo. No obstante, el dictamen de Medicina Legal determinó que la muerte del niño ocurrió por los golpes que provocaron traumatismos severos en intestinos, bazo, páncreas y riñones.

Allí no quedaron los aberrantes detalles de este caso, ya que el menor de edad también tenía una fractura en el antebrazo izquierdo, otras lesiones en diferentes partes del cuerpo y, además, tenía signos de desnutrición, debido a que, por ejemplo, en 2015 estuvo encerrado en una vivienda de la capital de Antioquia sin ninguna persona mayor y en estado de desescolarización.



Asimismo, la Fiscalía General de la Nación logró comprobar que fue en el 2013 cuando Pérez se llevó al menor bajo engaños hasta Granada, Meta, en donde obtuvo la custodia del niño que a pesar de los intentos de la madre de recuperarlo, no fue posible y estuvo 3 años en poder de su padre adoptivo que terminó causando su muerte luego de una fuerte golpiza.