Condenan a más de 30 años de cárcel al responsable de asesinar a su pareja sentimental en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 32 años de prisión a un hombre de 23 años, luego de que aceptara su responsabilidad en el feminicidio agravado de su compañera sentimental, ocurrido el pasado 13 de mayo en el barrio Villa Hermosa de Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, el hoy condenado sostuvo una discusión con la víctima y posteriormente la atacó a golpes hasta causarle la muerte dentro de la vivienda donde convivían.

Las autoridades en la capital de Antioquia establecieron que, tras cometer el crimen, el agresor abandonó el inmueble llevando consigo a su hijo y horas después, se presentó voluntariamente ante las autoridades para responder por los hechos.

La sentencia fue posible por las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y tras avalar la negociación judicial, el juez impuso la condena por el crimen que conmocionó a la comunidad, debido a la violencia con la que fue perpetrado y a que ocurrió en presencia del hijo de la pareja.



Durante las labores de policía judicial, la Fiscalía General de la Nación logró determinar que la relación estaba marcada por constantes episodios de violencia motivados por los celos excesivos del condenado, quien, según la investigación, ejercía control sobre la víctima y le impedía salir de la vivienda.