Condenaron a exfuncionaria por millonario desfalco a cuentas del municipio de San Roque, Antioquia

Una pena de 12 años de prisión deberá cumplir Eliana Yesenia Castro Sánchez, exauxiliar administrativa de la Secretaría de Hacienda del municipio de San Roque, en Antioquia, luego de que un juzgado de Yolombó la encontrara responsable de la apropiación de aproximadamente 5.275 millones de pesos provenientes de cuentas de este municipio del Nordeste antioqueño.

Castro Sánchez, quien fue capturada en marzo de 2025, aceptó los cargos en abril de este año. La condena corresponde a los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravada, conductas que, según el fallo, se materializaron mediante transferencias de ingresos municipales hacia una cuenta personal, la elaboración de pagos sin respaldo real a personas y empresas, y la modificación de los valores de algunas transacciones para trasladar mayores cantidades de dinero a cuentas particulares.

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Además de la pena de prisión, la exfuncionaria fue inhabilitada para ejercer derechos y funciones públicas durante 144 meses y deberá pagar una multa de 33.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de 60 millones de pesos.

Le niegan condena en su domicilio

Tras la sentencia, la defensa de la mujer solicitó que pudiera cumplir la condena en su domicilio. Para sustentar la petición, argumentó que era madre cabeza de familia y tenía a su cargo el sostenimiento de su madre, de 64 años, y de su hijo, de 20, quien tendría dificultades emocionales y problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Sin embargo, el juzgado negó ese beneficio. Entre las razones expuestas señaló que no se acreditó, mediante un estudio sociofamiliar, que la condenada fuera la única responsable del cuidado y sostenimiento de sus familiares. También cuestionó la ausencia de documentación médica suficiente para establecer el estado de salud de su madre.