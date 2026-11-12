En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jensen Huang
Canciller Omar Bula
Papa León XIV
Primera dama de Uribia
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenaron a exfuncionaria por millonario desfalco a cuentas del municipio de San Roque, Antioquia

Condenaron a exfuncionaria por millonario desfalco a cuentas del municipio de San Roque, Antioquia

A la procesada le negaron el beneficio de casa por cárcel y además deberá asumir una multa cercana a los 60 millones de pesos.

Billetes colombianos de 50.000 pesos y 20.000 pesos
El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Una pena de 12 años de prisión deberá cumplir Eliana Yesenia Castro Sánchez, exauxiliar administrativa de la Secretaría de Hacienda del municipio de San Roque, en Antioquia, luego de que un juzgado de Yolombó la encontrara responsable de la apropiación de aproximadamente 5.275 millones de pesos provenientes de cuentas de este municipio del Nordeste antioqueño.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Castro Sánchez, quien fue capturada en marzo de 2025, aceptó los cargos en abril de este año. La condena corresponde a los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravada, conductas que, según el fallo, se materializaron mediante transferencias de ingresos municipales hacia una cuenta personal, la elaboración de pagos sin respaldo real a personas y empresas, y la modificación de los valores de algunas transacciones para trasladar mayores cantidades de dinero a cuentas particulares.

Últimas noticias

Socavon Manrique.jpg
Antioquia

Enorme socavación en Manrique destruyó la vía entre La Honda y La Cruz y afecta a 18.000 personas

Capturado en Medellín alias zorro
Antioquia

Capturaron en Medellín a alias Zorro, de ‘Cordillera’: movía $5.000 millones mensualmente

Publicidad

Además de la pena de prisión, la exfuncionaria fue inhabilitada para ejercer derechos y funciones públicas durante 144 meses y deberá pagar una multa de 33.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de 60 millones de pesos.

Le niegan condena en su domicilio

Tras la sentencia, la defensa de la mujer solicitó que pudiera cumplir la condena en su domicilio. Para sustentar la petición, argumentó que era madre cabeza de familia y tenía a su cargo el sostenimiento de su madre, de 64 años, y de su hijo, de 20, quien tendría dificultades emocionales y problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sin embargo, el juzgado negó ese beneficio. Entre las razones expuestas señaló que no se acreditó, mediante un estudio sociofamiliar, que la condenada fuera la única responsable del cuidado y sostenimiento de sus familiares. También cuestionó la ausencia de documentación médica suficiente para establecer el estado de salud de su madre.

Relacionados

Antioquia

Corrupción

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad