Conpes que prioriza inversiones para aeropuertos dejó por fuera al José María Córdova

Una nueva controversia relacionada con las obras y recursos para el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín, por cuenta de una de las últimas decisiones del Gobierno saliente.

Según se puede leer en el Conpes aeroportuario, mediante el cual se priorizan los recursos para la intervención del país, allí no fue incluida esta terminal área internacional pese a las necesidades de expansión que tiene por el flujo de pasajeros que presenta, lo que hizo que superara su capacidad de atención.

El documento, considerado una hoja de ruta para desarrollar en los próximos 10 años, fue publicado el pasado 28 de julio, y en él se agrupan las obras y se fija el presupuesto para 13 proyectos de modernización aeroportuaria.

Para el senador Esteban Quintero la situación era preocupante si se tiene en cuenta que el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro es la segunda terminal aérea más importante del país.



"Más o menos hace tres meses, la ministra de Transporte, pues, celebra con bombos y platillos una inversión de 160 mil millones de pesos. Mucho cuidado, una inversión que no tiene nada que ver con presupuesto nacional, es decir, no es un recurso que pone el Gobierno nacional, sino que es un recurso que pone precisamente la concesión", advirtió el congresista.

Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, afirmó que tras esta decisión hay intereses más allá de los técnicos y económicos.

"Esto es una decisión política, como lo han hecho los últimos cuatro años, esa desidia y ese odio por esta región. Sacaron al aeropuerto del Conpes, ¿por qué? Porque no hay voluntad política para asegurar recursos públicos para los próximos años"; manifestó.

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Pese a la polémica, desde la Aeronáutica Civil confirmaron que esta terminal no está incluida en el mencionado CONPES porque se encuentra bajo una figura de concesión integral.

“En virtud del contrato de concesión vigente, las obligaciones de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura aeroportuaria son responsabilidad contractual del concesionario, financiadas con recursos propios o mediante los mecanismos de retribución previstos en dicho contrato. En consecuencia, la inclusión de este aeropuerto en el plan de inversión pública del CONPES resultaría jurídica y fiscalmente improcedente”, se lee en la respuesta de la Aerocivil.

Vale la pena mencionar que los aeropuertos Ernesto Cortissoz del Atlántico y Alfonso Bonilla Aragón tampoco fueron priorizados.