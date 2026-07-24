Metro de la 80 solo tiene recursos para dos meses de obras ante falta de recursos de la Nación

En medio de la cuarta Comisión Accidental del seguimiento al Metro de la 80, se alertó sobre la situación que atraviesa el proyecto en términos financieros, a causa de giros pendientes por parte del Gobierno nacional por 327.000 millones de la vigencia 2025 y 512.000 correspondientes a este año.

Según explicó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, la preocupación se centra de cara a tres bancos locales y que la acciones de la empresa Metro para poder tener fechas ciertas de los desembolsos, montos, para que así no tenga impacto en las obras.

"El Metro hoy mismo tuvo que activar una de las cláusulas que tiene el contrato de cofinanciación para hacer un arreglo directo con el gobierno nacional. Hay un desafío financiero adicional, y es con los créditos que se tiene con la banca local. Ya pusieron el grito en el cielo y dijeron, no van a poder seguir haciendo los desembolsos hasta que no tengan fechas ciertas de las vigencias futuras del Gobierno nacional", indicó.

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Por su parte, Jorge Ramos, gerente de Proyectos de Infraestructura del Metro de Medellín, aseguró que la compañía y el Distrito de Medellín revisan opciones para financiar las obras del proyecto mientras se hacen los giros faltantes. Esto teniendo en cuenta el cambio de gobierno este 7 de agosto.

"Dentro de las gestiones que se han adelantado con la con la Nación, se han comprometido a desembolsar durante este mes de julio, a más tardar agosto, unos 230 mil millones de pesos, pero de no materializarse este desembolso estaríamos hablando que en unos 2 o 3 meses el proyecto estaría ya desfinanciado por falta de recursos", indicó.

En contraste, la gestión predial del proyecto Metro de la 80 en Medellín ya está resuelta en más de un 90%. De Bedout manifestó que la continuidad del proyecto depende de la pronta respuesta y voluntad del gobierno entrante para cumplir con los acuerdos firmados desde 2020.

