Contraloría de Medellín activa vigilancia fiscal por venta de acciones de EPM en Tigo-Une

A pocos días de que se conozca el valor de las acciones de EPM en Tigo-UNE, la Contraloría Distrital de Medellín anunció la activación de una vigilancia fiscal activa sobre el proceso de enajenación de las acciones con el objetivo de proteger el patrimonio público de la ciudad.

Hay que recordar que durante la reciente rendición de cuentas de Empresas Públicas de Medellín el gerente John Maya, afirmó que esperan tener el avalúo de las acciones a finales de mayo. Explicó que el proceso tiene dos frentes: uno, el trabajo con el Gobierno nacional y Millicom para una posible compra, y otro, la valoración técnica que realiza un consultor externo.

El contralor de Medellín, Pablo Garcés, aseguró que el proceso adelantado se realizará sin interferir en las decisiones propias del proceso de venta y que, además, se adelantan reuniones con diferentes autoridades para poder tener certeza de cómo avanza la enajenación.

"Estamos solicitando toda la información de todos los estudios técnicos y demás para poder saber, al final de cuentas, en cuánto se van a valorar esas acciones y están muy pendientes, no obstante que no podemos coadministrar ni podemos auditar una cosa que no ha iniciado contractualmente, propiamente dicho, si estamos con la lupa puesta para poder saber de primera mano", expresó Garcés.

Tras el anuncio de la Contraloría de Medellín, hay que mencionar que hay voces críticas que cuestionan tanto la demora del proceso como que el valor de las acciones no se conociera antes de que los concejales le dieran el sí a esta propuesta.

Ante estos cuestionamientos, EPM aseguró que solo recibió la información necesaria para avanzar a finales del año pasado, lo que, según la empresa, explica parte de la demora. Sin embargo, las críticas por el posible detrimento de los recursos públicos siguen creciendo y por ello la intervención con vigilancia fiscal activa.