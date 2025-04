Corpourabá denuncia que quieren parar obras de Puerto Antioquia con presiones políticas

La puesta a punto de Puerto Antioquia, que entraría en marcha en el segundo semestre de este año, está nuevamente en vilo por cuenta de una denuncia que hace el director encargado de Corpourabá, Jorge David Tamayo, quien asegura que hay presuntas presiones políticas por parte del Gobierno nacional que buscarían sacarlo de la dirección para, supuestamente, suspender la licencia ambiental del megaproyecto.

Lo que destaca Tamayo es que las movidas, que beneficiarían a cercanos del exsenador Julián Bedoya, se da en represalias porque él levantó una medida cautelar que mantenía frenada la instalación de 2 de las 15 torres eléctricas necesarias para conectar energéticamente a Puerto Antioquia.

El director encargado de Corpourabá, Jorge David Tamayo, destacó que recientemente se realizó un consejo directivo para intentar removerlo del cargo, sin embargo, no se contó la presencia de todos los delegados, por lo que la decisión quedó postergada.

"No hay razones, no vemos razones hoy para que simplemente una voluntad política de alguien o un interés particular de alguien quiera cambiar al director de Corpourabá. Yo lo hago como una denuncia pública también hoy", aseguró el funcionario.

A la espera de una nueva convocatoria por parte del Gobierno nacional, el diputado de Antioquia, Manuel García, respaldó la versión de Tamayo y cuestionó los movimientos políticos en los que estarían involucrados Julián Bedoya y, presuntamente, la congresista María Eugenia Lopera. Además, aseguró que llevará la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

"No ha permitido la andanada contra Puerto Antioquia para que haya unas supuestas presiones indebidas con tinte económico de parte de este grupo, a quien denunciaremos en la Fiscalía General de la Nación y así como en la Comisión de Acusaciones por los supuestos delitos de tráfico de influencias", manifestó el diputado.

Hay que recordar que el megaproyecto es importante para la región porque podría movilizar varias toneladas de carga por el Urabá antioqueño y con ese propósito en los últimos días fueron instaladas tres grúas que se encargarán de levantar los contenedores hasta Puerto Antioquia.