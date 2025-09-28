Corredor perdió la vida en plena competencia: “Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos”

Lamentablemente, la edición 2025 de la Carrera de las Rosas en Medellín terminó con un hecho que despertó el desasosiego de los ciudadanos y que empañó el evento deportivo. Durante la jornada, Carlos Enrique Restrepo, un hombre de 48 años, perdió la vida luego de sufrir una emergencia médica en plena carrera de 5 kilómetros.

El incidente se presentó este domingo 28 de septiembre y, si bien el hombre recibió rápidamente atención médica, no fue posible salvarle la vida.



¿Qué pasó en la Carrera de las Rosas?

De acuerdo con lo revelado por la Fundación AlmaRosa y el Grupo JAO, organizadores del evento, el corredor fue auxiliado de inmediato por el equipo médico dispuesto en la ruta, para luego ser trasladado al Hospital General de Medellín. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos que intentaron estabilizarlo, no consiguieron salvarle la vida.

En un comunicado oficial, la organización expresó: “Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”.

Carrera de las Rosas dejan cruda reflexión sobre la salud

La Carrera de las Rosas nació en 2016 como una iniciativa de la Fundación AlmaRosa para sensibilizar a los colombianos sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Su fundadora, Lina Hinestroza, quien es sobreviviente de este tipo de cáncer, creó el evento con el propósito de generar conciencia combinando deporte y mensajes de autocuidado.

Esta carrera ha atraído a miles de personas que participan en distintas modalidades, desde los 5k hasta recorridos más largos. No obstante, en esta edición, a pesar del ambiente lleno de entusiasmo, el fallecimiento del corredor dejó un velo de luto en toda la jornada.

La organización resaltó que cuenta con protocolos estrictos de seguridad y equipo médico en puntos clave del recorrido. Sin embargo, reconoció que las situaciones imprevistas sorprendieron incluso a los organizadores del evento.

Este suceso dejó una reflexión inevitable para los deportistas. Y es que, aunque se realicen competencias diseñadas para promover la salud y el bienestar, los riesgos cardiovasculares pueden presentarse. Por ello, especialistas recomiendan realizar chequeos médicos previos a inscribirse en competencias de esta magnitud, así como escuchar al cuerpo cuando se enfrenta a esfuerzos físicos de alto nivel.

La Carrera de las Rosas seguirá siendo un evento emblemático de Medellín y de Colombia, pero la edición de 2025 quedará marcada como aquella en la que la vida de un corredor se apagó en medio de una jornada dedicada, precisamente, a celebrarla.