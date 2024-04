Cortes de agua en Medellín afectarán a más de 30.000 usuarios esta semana: estos son los barrios

Empresas Públicas de Medellín (EPM), anunció que diferentes barrios del centro-oriente y nororiente de Medellín tendrán cortes de agua programados durante esta semana que la compañía aprovechará para realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Limoncito y Santo Domingo.

Cortes de agua en Medellín

La primera interrupción del servicio de acueducto en Medellín esta semana se dará en el sector centro-oriente de la capital antioqueña, donde unos 15.242 usuarios estarán sin el suministro del liquido entre las 7:00 de la noche del martes 16 de abril y las 4:00 de la mañana del miércoles 17 de abril.

De esta manera, entre esos horarios, estarán sin agua los habitantes de barrios y sectores como La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston y Caicedo.

Más zonas de Medellín con cortes de agua

Por otra parte, en el nororiente de la ciudad estarán sin agua, entre las 8:00 de la noche del miércoles 17 de abril y las 4 de la mañana del jueves 18 de abril, un total de 15.349 usuarios en Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente; Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.