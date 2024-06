Cortes de agua en Medellín: más de 12.000 usuarios se verán afectados esta semana

Empresas Públicas de Medellín informó que más de 12.000 usuarios ser verán afectados por cortes de agua programados durante esta semana en la capital antioqueña, para que la compañía adelante el lavado de algunos tanques de almacenamiento.

Barrios sin agua en Medellín esta semana

Los cortes de agua anunciados por EPM serán este miércoles, 26 de junio, comenzando a las 11:00 de la mañana y terminando a las 9:00 de la noche.

Los barrios afectados con estos cortes de agua serán Versalles I, Versalles II, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, La Honda y Bello Oriente.

Finalmente, EPM recordó que "el lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe realizar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano".