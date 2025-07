Damnificados de la tragedia de Granizal en Bello piden lotes al Gobierno nacional

Aunque ya se consolidó la cifra de muertos y no se tiene más desaparecidos, los damnificados por la tragedia en la vereda Granizal de Bello, le piden lotes al Gobierno nacional. Los afectados por la avalancha aseguran que tienen incertidumbre por lo que será su reubicación.

Aunque las labores de búsqueda en la vereda Granizal de Bello finalizaron con un trágico saldo de 27 personas fallecidas, en esta zona del Valle de Aburrá avanza la atención de las personas damnificadas, que fueron más de 1.900, y que se encuentran en el albergue Fe y Alegría, en donde las autoridades aseguran permanecen cerca de 130 personas.

A pesar de que muchos de los afectados han encontrado respuestas, los damnificados que se encuentran en alojamiento temporal le están pidiendo terrenos al Gobierno nacional para construir sus viviendas.

“Las reuniones que yo celebraba siempre eran todas con Juan Diego Gómez. Lo que pasa es que él me decía que para no perjudicar la investidura que él tenía en su momento que él no se quería ver pues como como en temas de plata ni en temas”, aseveró Iván Ardila, uno de los damnificados.

Sin embargo, lo que más temen estas personas es que las autoridades, sea del índole nacional o local, no les den una solución definitiva de vivienda, por ello advirtieron que tienen incertidumbre por lo que sería su reubicación.

“No nos escucha, nos quieren llevar otra vez para La Marranera al otro albergue y allá estamos en zona de película, de alto riesgo. Necesitamos que nos reubiquen, necesitamos que nos den más ayuda”, aseveró.

Por ejemplo, Luis Fernando Chaverra explicó que lo único que él pide es saber en dónde va a vivir en el mediano plazo, ya que salió de su vivienda y aunque cuenta con la ayuda de alojamientos temporales, sabe que pronto deberá buscar un nuevo techo.

“En estos momentos lo que necesitamos es que nos den que nos den que nos den una respuesta clara de dónde nos van a reubicar…()...¿sí me entiende?...()...O qué van a hacer con nosotros más o menos los afectados. Si me entienden que tenemos vivienda propia, todos estamos a la espera”, dijo.

Al respecto, la alcaldesa de Bello, Lorena González, aseguró que entregarán subsidios mientras las personas van tramitando las respectivas ayudas y que irán resolviendo esta problemática de vivienda de manera paulatina.

“A estas familias se les va a entregar un subsidio, digámoslo, un recurso económico de 1 000 000 de pesos para que vayan allegando los documentos o papelería que necesitamos para que puedan acceder a los subsidios de arrendamiento”, agregó.

Por último, las comunidades en esta zona también están pendientes de la solución a la falta de agua potable, la cual están subsanando con carrotanques de Empresas Públicas de Medellín, por el momento, pero dicen que no es suficiente.