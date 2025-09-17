Daniel Quintero arremete contra Fiscalía por escrito de acusación: son 4.000 pruebas

Este miércoles, el exalcalde de Medellín y hoy, precandidato del Pacto Histórico, Daniel Quintero Calle, arremetió contra el escrito de acusación que radicó la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, en medio del proceso que lo lleva a juicio a él y otros 12 exfuncionarios, por el escándalo del lote Aguas Vivas en la comuna de El Poblado.

Aunque el documento, que tiene 144 páginas, hace referencia a las más de 4.000 pruebas que tiene en sus manos la Fiscalía, donde hace referencias a documentos, reuniones, decretos, resoluciones, advertencias de concejales y de la Veeduría Todos X Medellín, el exalcalde Daniel Quintero aseguró que se miente desde la Fiscalía de Medellín y culpa a la administración de Federico Gutiérrez, con el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

“Fico dejó amarrado un negocio de 44.000 millones y le hizo creer a la Fiscalía que era un regalo, mi gobierno se lo tumbó. Puso la denuncia en la Fiscalía, Barbosa lo ignoró y Fico contrató a la fiscal que llevaba el caso”.

Además agregó que si existe una prueba de irregularidad, en especial, en aprobación de licencias cuando él era alcalde de la capital antioqueña, incluso, renunciaría a su aspiración de ser presidente de Colombia.

“En relación al decreto 412: dice la Fiscalía que este modificó el POT a pesar de que el mismo decreto dice que no modifica el POT y condiciona su aplicación a que se cumpla el pot. Miente la Fiscal de Medellín (lo cual debe ser investigado) al decir que gracias a ese decreto se expidieron 3 licencias y se construyó un hotel en la zona. La pongo fácil: Si se encuentra una sola licencia usando el decreto 412 renuncio a mi aspiración a la Presidencia. No la encontrarán”.

A pesar de eso, en el documento se argumentó por parte de la Fiscalía que, de manera sistemática, se habría beneficiado a un tercero con las decisiones que se habrían tomado en la alcaldía de Daniel Quintero Calle:

“De manera directa y arbitraria, las competencias para cambiar el uso del suelo del lote Aguas Vivas, expidiendo el decreto 412 de 2023, por medio del cual se reglamenta el Valle del Software y se permitía otro tipo de construcciones de carácter comercial en este lugar”.

Agregó la Fiscalía que los elementos probatorios obtenidos por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín dan cuenta de que, los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote.

Un momento clave es en la firma de decreto cuyos documentos están en poder de la Fiscalía:

“Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial”.

Los otros exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero involucrados y que van a juicio son la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz.

También la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios, Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.

Tal como ocurrió el pasado 8 de abril, cuando la Fiscalía le imputó cargos por peculado por apropiación y prevaricato por acción contra el exalcalde Daniel Quintero, la Fiscalía se reafirmó en el escrito de acusación que fue radicado, que estas 13 personas investigadas serían responsables por los delitos mencionados y otros por interés indebida en la celebración de contratos, porque, según el ente acusador, se favoreció a privados con el lote de Aguas Vivas, no solo por el retorno irregular cuando el bien ya hacía parte del distrito, sino, además, por no ejercer control sobre lo que venía ocurriendo removiendo y sancionando a funcionarios delegados para el caso.

Se sigue a la espera que se definirá fecha para los próximos días, donde se definirá la apertura del juicio oral contra los 13 implicados.