¿Vamos a esperar que se vuelen?: Fico por libertad de hombres hallados con menores

Varias horas después de que se diera a conocer que el colombiano y el norteamericano involucrados en la explotación sexual de dos niñas en Medellín fuera dejados en libertad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue severo en asegurar que le genera mucha preocupación que las autoridades hayan decidido que ambos hombres afronten su proceso por fuera de un centro penitenciario.

Hay que recordar que, según narró la madre de una de las víctimas, los hombres habrían contactado a las jóvenes a través de una aplicación de citas, ofreciéndoles 500.000 pesos a cada una para sostener encuentros sexuales. El mandatario indicó que no se explica cómo fueron dejados en libertad cuando los hallaron en flagrancia.

"Para mí no es aceptable, yo tengo que ser coherente con esa lucha que estamos dando acá con toda, contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de la justicia, pero en este caso no puedo compartir esa decisión", manifestó Gutiérrez.

Por su parte, y según se ha podido conocer de manera preliminar, el ciudadano extranjero aún permanece en el país, esperando que pase con su proceso judicial. Sin embargo, las autoridades en Medellín mostraron su desconfianza en que el hombre, quizás, salga del territorio.

Ante esta alerte, Gutiérrez fue enfático en asegurar que un pedido expreso que le ha hecho a las autoridades competentes es que el proceso avance para evitar que haya otro prófugo de la justicia tras cometer el delito en Medellín.

"Uno de esos que es estadounidense, entonces yo le decía ayer a la autoridad, entonces vamos a esperar para qué tipo de vuelo, ¿ok? Aunque ojo pues, si se llega a volar, le aseguro que en Estados Unidos va a ser capturado, porque ya lo hemos comunicado con las agencias con las que tenemos trabajo articulado, porque hay unos delitos que son extraterritoriales para los ciudadanos estadounidenses", insistió el mandatario.

Sobre este suceso hay que mencionar que no es la primera vez que un extranjero capturado por explotación sexual de menores de edad es dejado en libertad, el caso más representativo es el de Timothy Alan Livingston, quien tras se hallado con dos menores de edad se fugó hacia Estados Unidos.

Finalmente, el alcalde de Medellín confirmó que ya han remitido todas las alertas a las entidades estadounidenses con el fin de que estén alertas ante el posible ingreso del hombre a su territorio.