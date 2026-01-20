Daniel Quintero denunció "una persecución absurda": con Juan David Palacio ya serían 55 imputados

La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra pieza clave en presunto entramado de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. A finales de enero será la audiencia contra el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio quien habría liderado un detrimento de más de 2 mil millones de pesos en contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Mientras diferentes procesos por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero avanzan ante entidades de control, otros se siguen moviendo en el terreno penal.

Este es el caso de los seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí que suman más de 18 mil millones de pesos y por los cuales ya fueron imputados Misael Cadavid Jaramillo, entonces director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y Maria Yaneth Rúa García, profesional de la autoridad ambiental.

A la lista de implicados ahora se suma uno más, considerado por varios sectores como pieza clave del presunto entramado de corrupción. Se trata de Juan David Palacio, quien se desempeñó durante el periodo de gobierno de Quintero como director de la autoridad ambiental y quien el próximo 26 de enero tiene programada una audiencia de imputación de cargos por los delitos de interés indebido para favorecer a personas cercanas, detrimento del interés general y del patrimonio público, así como presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.



El exfuncionario estaría implicado en la desviación de 2.481 millones de pesos de dichos contratos celebrados entre el 2020 y diciembre de 2021 para la atención del Covid-19 y la capacitación de otros cuerpos bomberos en el Valle de Aburrá. Lucidia Amaya es la vocera de la veeduría Todos por Medellín, entidad que denunció algunas de las irregularidades de los procesos.

“Es la primera vez en la que se vincula una persona que en su momento fue el director que si bien los contratos los suscriben los servidores que dependen formalmente de él, pero tendrá la Fiscalía elementos relevantes para vincular en este caso al director”, aseguró.

En medio de la audiencia contra Cadavid y Rúa en octubre del año pasado, la Fiscalía reveló un audio que serviría para probar cómo los implicados inflaban los costos de insumos y servicios para presuntamente apropiarse de recursos públicos. Esta es la grabación de la profesional del Área Metropolitana en medio de una reunión sobre lo que serían los contratos.

“No, ya no, pero es que la nota que es que yo me lo conseguí muy bueno por 4000. Usted a mí me tiene que dar la factura por 6000. Pues 6000 su venir. No, pero aquí lo vamos a poner a ejemplo a 50 000 pesos y lo damos un ejemplo, pero si el mismo souvenir, yo lo consigo con igual calidad en 45 y esos 5000 es de parte de la rentabilidad. Eso es plata de su rentabilidad. Es más, yo no escuché lo que se acaba de decir”, se reveló.

Según Todos por Medellín, los implicados habrían contratado a dedo servicios que deben tener participación de distintos oferentes e incluso algunos se cobraron muy por encima del valor del mercado.

“Estamos hablando de un cálculo muy general, muy estimado que incluye no solo los 40.000 000 por el proceso de Aguas Vivas, sino que incluye otros posibles procesos de apropiación, por ejemplo, como lo que ocurrió en el Parque de las Aguas. Recordemos que ahí la Fiscalía General ha hecho imputaciones por 2800 000 de pesos”, agregó la vocera de Todos X Medellín.

Según los registros de Todos por Medellín, todos los casos hasta ahora abiertos por presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero dan cuenta de una posible apropiación de más de 100 mil millones de pesos y ya son 55 personas las relacionadas en diferentes hechos si se tiene en cuenta que además de Juan David Palacio por la misma situación llevarán a audiencia a Ana María Roldán Ortiz y a Diana María Montoya Velilla, quienes ocuparon el cargo de subdirectoras ambientales en el Área Metropolitana.

Frente a esta situación, el exalcalde Daniel Quintero escribió en su red social X: “La persecución en Medellín es absurda. Mucha gente honorable e inocente perseguida de forma injusta. Mientras tanto impunidad completa con el Alcalde y el Gobernador”.