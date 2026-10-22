Delegados del Gobierno llegan a Urabá este jueves: Gobernación pide celeridad en obras de la vía

Puerto Antioquia, la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el fallido acueducto de Urabá que anunció en su momento el presidente Gustavo Petro serán los principales temas sobre la mesa durante un encuentro que se llevará a cabo en las próximas horas en el Distrito de Turbo.

Según informó la Gobernación de Antioquia, se espera que asistan varios delegados del Gobierno Nacional -encabezados por el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano-, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; la ministra de Transporte, Elsa Noguera de la Espriella; el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dujud Durán; el presidente de la junta directiva de Proantioquia, Juan Carlos Mora Uribe, y la presidente ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez Rodríguez, además de empresarios y líderes gremiales.

Publicidad

Teniendo como foco que esta subregión será un centro logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia, el ente departamental espera que también se aborden el proyecto Futuro Urabá, las propuestas para crear la Zona Económica Especial y el Área Metropolitana de Urabá. Esto dijo el gobernador Andrés Julián Rendón.

"Les hablaré del acueducto Urabá, una promesa que el presidente Petro incumplió y que nosotros dejaremos contratada antes de terminar nuestro mandato, porque el agua potable es dignidad, es turismo, es hotelería y empleo, muchas oportunidades. Urabá es puerto, es mar, es la nueva vía al mar, y a propósito le pediré a la ministra Elsa que me ayude a tallar los contratistas, a ganarle las orejas para que pronto tengamos esta gran obra al servicio de toda Colombia", expresó el mandatario.



Rendón destacó que por ejemplo en Turbo, la seguridad alimentaria mejoró 17,1 puntos porcentuales entre 2023 y 2026, lo que representa que 26 mil personas salieron de la inseguridad alimentaria. Los once municipios de Urabá registraron avances. “¡Estamos dando pasos firmes en la lucha contra el hambre!”, apuntó.

#Video Ministros y delegados del Gobierno de Abelardo de La Espriella, encabezan una reunión en la zona de Urabá este jueves. Según el gobernador de Antioquia, @AndresJRendonC la visita se enfocará en que esta región será esencial para el desarrollo económico del país.#MañanasBlu pic.twitter.com/AS1iZc5On4 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 22, 2026